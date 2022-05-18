«Улетаю с Байконура на Марс»: Лещенко пошутил о поездке в Казахстан Лещенко посмеялся над слухами о своём переезде в Казахстан

Лев Лещенко / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лев Лещенко с юмором отреагировал на слухи о том, что он собирается переехать в Казахстан после посещения Алматы. Артист зашёл в Центр обслуживания населения, там получил ИНН и сфотографировался на память с сотрудниками Центра, пишет Teleprogramma.pro.

Учитывая, что ИНН даёт возможность в Казахстане работать, покупать недвижимость и открывать счета в банке, общественность стала строить разные предположения. Слухи развеял сам артист, сообщивший, что приезжал в Казахстан к своему другу — бывшему премьер-министру на день рождения.

Посидели за столом и всё. И заодно зашел в ЦОН оформить определённую операцию. А сейчас уже говорят, что я собираюсь там остаться. Нет, я оформляю документы, чтобы улететь с Байконура на Марс. Казахи уже договорились! — пошутил певец.

Слухи о своём отъезде из России Лещенко назвал глупостью. тем более, что у него совсем другие планы: петь в Колонном зале на закрытии Дня пионерии вместе с Александрой Пахмутовой.

На вопрос, остаётся ли он с россиянами, артист ответил однозначно:

Даже не сомневайтесь!

Ранее советский и российский певец Лев Лещенко заявил NEWS.ru, что ситуация вокруг Украины и её отношений с РФ выгодна «западным и американским воротилам». Артист поддержал признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.