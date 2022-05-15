Участникам Евровидения-2022 от Украины предрекли дисквалификацию

Фото Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Пользователи социальных сетей, которые посмотрели выступление группы Kalush Orchestra из Украины на конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2022», отметили, что исполнителям может грозить дисквалификация за политический лозунг. В конце своего выступления, один из участников группы обратился к зрителям и призвал «помочь Мариуполю и „Азовстали“». Согласно правилам конкурса, исполнителям запрещено делать политические высказывания и совершать действия провокационного характера.

Помогите Украине, Мариуполю. Помогите «Азовстали». Прямо сейчас, — выкрикнул со сцены участник Kalush Orchestra.

«Евровидение-2022» проходит в итальянском Турине. Россию в этом году отстранили от участия в конкурса из-за специальной операции на Украине.

Многие жители России ранее высказались о намерении бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году. Более 95% читателей Telegram-канала NEWS.ru заявили, что не будут смотреть состязание и болеть за представителя какой-либо страны. В опросе приняли участие почти 12 тысяч человек. Основной причиной, по которой россияне не будут следить за конкурсом, является то, что им неинтересно «европейское» шоу.