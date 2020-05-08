У сыгравшего Рона в «Гарри Поттере» актёра родилась дочь

https://static.news.ru/photo/7436d5c6-90f5-11ea-96f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере британский актёр Руперт Гринт впервые стал отцом. Его девушка Джорджия Грум родила дочь.

Представитель пары попросил не беспокоить молодых родителей в это «очень особенное время», отмечает The Mirror. Имя новорождённой он не раскрыл.

31-летний Гринт и 28-летняя Грум живут вместе с 2011 года. О беременности актрисы стало известно в начале апреля, писал NEWS.ru. Представителю пары пришлось подтвердить слухи о скором пополнении у актёров после того, как Грум появилась на публике с округлившимся животом.