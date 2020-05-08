У сыгравшего Рона в «Гарри Поттере» актёра родилась дочь

Известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере британский актёр Руперт Гринт впервые стал отцом. Его девушка Джорджия Грум родила дочь.
Представитель пары попросил не беспокоить молодых родителей в это «очень особенное время»,
31-летний Гринт и 28-летняя Грум живут вместе с 2011 года. О беременности актрисы стало известно в начале апреля, писал NEWS.ru. Представителю пары пришлось подтвердить слухи о скором пополнении у актёров после того, как Грум появилась на публике с округлившимся животом.
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