Малиновская рассказала, почему Решетовой не стоит вести шоу

https://static.news.ru/photo/8a693290-9486-11eb-9d60-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Российская телеведущая Маша Малиновская снова обругала бывшую жену Тимати Анастасию Решетову. Телеведущая недовольна тем, что модель позвали вести шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ. Она считает, что продюсеры программы сделали неправильный выбор.

Программу «Топ-модель» должна вести как минимум русская топ-модель, а не русская тёлка из Instagram, — возмущённо заявила Малиновская.

По её словам, если авторы программы заявляют, что «красота бывает разной» и это «шоу без стандартов», то Решетова точно не может быть ведущей из-за её типа внешности.

Но точно не девушка вроде меня или Решетовой, которая, мягко говоря, походит на ещё сотню таких же девчонок в Instagram, — считает телеведущая.

В эфире YouTube-канала «Люсьен, дай сказать!» Малиновская заявила, что на роль ведущей могли подойти модели Наталья Водянова или Ирина Шейк.

Ранее Малиновская сообщила, что Решетова обладает «интеллектом зубочистки». Она назвала её инстатёлкой.

Как писал NEWS.ru, фанаты раскритиковали Анастасию Решетову из-за исчезнувшего носа. Они были недовольны снимком, который девушка выложила в Instagram, и сравнили её с умершим поп-певцом Майклом Джексоном.