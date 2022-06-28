Тодоренко во второй раз стала мамой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов стали родителями второй раз. Певица родила второго ребенка, данную информацию подтвердили люди из ее окружения. Близкие сообщили, что у пары родилась дочка. Супруги по поводу данной информации никаких комментариев не давали, сообщает StarHit.

Неделю назад появились слухи, что Тодоренко стала матерью. Это произошло из-за ее поста в своем Telegram-канале, где на фото была детская коляска и рука певицы. В публикации телеведущая написала, что «тренирует особый навык». Поклонники подумали, что артистка уже стала мамой, но сама она опровергла эти слухи. На данный момент у пары уже есть трехлетний сын Михаил.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в прямом эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что телеведущий Иван Ургант является большим патриотом России. Также он подчеркнул, что телеведущая Ксения Собчак и певица Регина Тодорернко не являются врагами государства. Песков призвал не клеветать на людей.