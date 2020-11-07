Тарзан объяснил, почему не поёт песни своей жены

Муж Наташи Королёвой Сергей Глушко объяснился, почему не поёт песни своей жены. Тарзан в шоу Ильи Соболева на ТНТ перечислил композиции, которые исполняет в караоке, и среди них не нашлось ни одной песни супруги.
Танцор на вопрос, что он
Это же женские песни, — с некоторым смущением ответил Тарзан. Ведущий предположил, что песни жены артист, вероятно, поёт дома.
Я дома исключительно, — туманно ответил Тарзан.
Недавно семья Наташи Королёвой и Сергея Глушко оказалась в центре скандала. Тарзана уличили в измене супруге, его стала преследовать молодая любовница, получившая за счёт артиста известность. Но многие считают, что никакой измены в семье певицы не было, а была постановка, которая позволила звёздным супругам пропиариться.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сын певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, опубликовал в социальной сети фото с голым торсом.