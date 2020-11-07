Тарзан объяснил, почему не поёт песни своей жены

https://static.news.ru/photo/2ba6a75a-20ba-11eb-b227-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королева Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Муж Наташи Королёвой Сергей Глушко объяснился, почему не поёт песни своей жены. Тарзан в шоу Ильи Соболева на ТНТ перечислил композиции, которые исполняет в караоке, и среди них не нашлось ни одной песни супруги.

Танцор на вопрос, что он поёт на людях, назвал песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони» и «всего Кузьмина». Ведущий немало удивился такому ответу, уточнив, почему в его репертуаре нет композиций супруги.

Это же женские песни, — с некоторым смущением ответил Тарзан. Ведущий предположил, что песни жены артист, вероятно, поёт дома.

Я дома исключительно, — туманно ответил Тарзан.

Недавно семья Наташи Королёвой и Сергея Глушко оказалась в центре скандала. Тарзана уличили в измене супруге, его стала преследовать молодая любовница, получившая за счёт артиста известность. Но многие считают, что никакой измены в семье певицы не было, а была постановка, которая позволила звёздным супругам пропиариться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, опубликовал в социальной сети фото с голым торсом.