Тарасова назвала конфликт хореографа Тутберидзе и Плющенко пиаром

https://static.news.ru/photo/13f81178-564a-11eb-9cca-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказала своё отношение к конфликту, который разгорелся между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым.

Видимо, Плющенко каким-то образом оскорбил Железнякова, раз тот решил вызвать Женю на бой. Но согласие Плющенко — это всё пиар, который так нужен Жене, — сказала она «Чемпионат.com».

По словам Тарасовой, ей хочется говорить о тренерской работе экс-фигуриста, а не о его конфликтах.

Накануне Железняков, работающий в команде тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, в социальной сети обратился к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко с угрозами. Специалист захотел подраться с фигуристом на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот».

Плющенко принял предложение выяснить отношения «по-мужски». При этом он не против сойтись с оппонентом и в перчатках, и без них, и по правилам, и без. Кроме того, Плющенко заподозрил Железнякова в желании завоевать некоторую популярность из-за скандала, писал NEWS.ru.

Спор между Евгением Плющенко и Александром Железняковым произошёл в мае после перехода воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Сам конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная, Александра Трусова.