Музыкант и исполнитель Валерий Сюткин выпустил новый ролик на песню «Время не проведёшь», который посвятил звёздам, ушедшим из жизни в 2019 году. Однако в него не вошли певица Юлия Началова и рэпер Децл.
В интервью «Газете.ru» он
В этот день, когда он мне её дал и я стал думать, — умер Олег Павлович Табаков. Я вспомнил, что есть такое выражение — «все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь». Оно с юмором, но я услышал иначе, — поделился музыкант.
Вопрос о том, чтобы включить или не включить Началову и Децла в ролик, зависел не от него. По словам Сюткина, в этом году из жизни ушли многие знаменитости, а в клипе на каждого буквально по три секунды.
Здесь нет классификации какой-то. Но всё-таки, принося соболезнования родным Юлии Началовой и Децла, Галина Борисовна Волчек и Мишель Легран всё-таки в очереди первые, понимаете. А я — автор песни, это не ко мне. Меня в клипе-то нет, — пояснил Сюткин.
Певец подчеркнул, что если чьего-то портрета нет, то это не значит, что о них не помнят и в этом нет ничего неуважительного.
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