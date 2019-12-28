https://static.news.ru/photo/e5998fea-2964-11ea-b257-fa163e074e61_660.jpg Валерий Сюткин Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Музыкант и исполнитель Валерий Сюткин выпустил новый ролик на песню «Время не проведёшь», который посвятил звёздам, ушедшим из жизни в 2019 году. Однако в него не вошли певица Юлия Началова и рэпер Децл.

В интервью «Газете.ru» он объяснил , что в клипе «физически не было места». По словам Сюткина, песня была написана в 2018 году Николаем Девлет-Кильдеевым. Он обратился к певцу, чтобы тот помог ему написать текст к музыке.

В этот день, когда он мне её дал и я стал думать, — умер Олег Павлович Табаков. Я вспомнил, что есть такое выражение — «все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь». Оно с юмором, но я услышал иначе, — поделился музыкант.

Вопрос о том, чтобы включить или не включить Началову и Децла в ролик, зависел не от него. По словам Сюткина, в этом году из жизни ушли многие знаменитости, а в клипе на каждого буквально по три секунды.

Здесь нет классификации какой-то. Но всё-таки, принося соболезнования родным Юлии Началовой и Децла, Галина Борисовна Волчек и Мишель Легран всё-таки в очереди первые, понимаете. А я — автор песни, это не ко мне. Меня в клипе-то нет, — пояснил Сюткин.

Певец подчеркнул, что если чьего-то портрета нет, то это не значит, что о них не помнят и в этом нет ничего неуважительного.

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