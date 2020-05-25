Сын Якубовича рассказал подробности развода родителей

https://static.news.ru/photo/823a77c4-51c9-11ea-9b71-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Сын телеведущего Леонида Якубовича Артём Антонов заявил, что сейчас у него идеальные отношения с отцом, несмотря на то, что он бросил его мать.

47-летний Антонов получил два высших образования. Сейчас он работает на Первом канале. О разводе родителей говорит спокойно.

В принципе все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами, — объяснил сын Якубовича в эфире Пятого канала.

Антонову было 22 года, когда родители разошлись. Якубовичу в этом году исполняется 75 лет. Телеведущий до сих пор работает и не собирается прощаться с любимым делом.

Как ранее писал NEWS.ru, дочь Якубовича 22-летняя Варвара покрасила свои русые волосы в огненно-рыжий цвет и сделала на плече татуировку — морду тигра в стиле трайбл. Она пояснила, что сейчас находится в поисках сценического образа.