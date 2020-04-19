Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича кардинально сменила имидж

11:54, 19 апреля 2020
Варвара Якубович Варвара Якубович Фото: umi_coral/instagram.com

Дочь 74-летнего телеведущего Леонида Якубовича 22-летняя Варвара покрасила свои русые волосы в огненно-рыжий цвет и сделала на плече татуировку — морду тигра в стиле трайбл. Она пояснила, что сейчас находится в поисках сценического образа.

Татуировка отображает то, как я себя ощущаю, и напоминает мне никогда не сдаваться. Я её планировала уже давно — с четырёх лет, — рассказала StarHit Варвара.

Она рассказала, что в настоящее время записывает первый музыкальный альбом и уже выпустила клип на песню Feel this world. По её словам, следующая композиция будет на русском языке.

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Как писал NEWS.ru, сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени, сидя дома на карантине, кардинально сменил имидж. 21-летний внук Аллы Пугачёвой опубликовал видео в своём Instagram, на котором показал весь процесс преображения. Он взял машинку для стрижки и сам себя побрил налысо, примеряя разные образы. При этом Байсаров отметил, что сделал это от скуки, так как он не может покинуть дом.

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