Дочь Леонида Якубовича кардинально сменила имидж

https://static.news.ru/photo/aff5c0e2-821b-11ea-ae02-fa163e074e61_660.jpg Варвара Якубович Фото: umi_coral/instagram.com

Дочь 74-летнего телеведущего Леонида Якубовича 22-летняя Варвара покрасила свои русые волосы в огненно-рыжий цвет и сделала на плече татуировку — морду тигра в стиле трайбл. Она пояснила, что сейчас находится в поисках сценического образа.

Татуировка отображает то, как я себя ощущаю, и напоминает мне никогда не сдаваться. Я её планировала уже давно — с четырёх лет, — рассказала StarHit Варвара.

Она рассказала, что в настоящее время записывает первый музыкальный альбом и уже выпустила клип на песню Feel this world. По её словам, следующая композиция будет на русском языке.

Как писал NEWS.ru, сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени, сидя дома на карантине, кардинально сменил имидж. 21-летний внук Аллы Пугачёвой опубликовал видео в своём Instagram, на котором показал весь процесс преображения. Он взял машинку для стрижки и сам себя побрил налысо, примеряя разные образы. При этом Байсаров отметил, что сделал это от скуки, так как он не может покинуть дом.