Сын Никаса Сафронова похвастался очередной поездкой в Турцию

Сын художника Никаса Сафронова 30-летний музыкант Лука Затравкин продолжает удивлять поклонников своими заграничными поездками.
Во время своей последней поездки в Турцию Затравкин поселился в элитном отеле, где за сутки постояльцы платят около четверти миллиона рублей. В рационе пианиста оказались французские сыры, красная икра и различные фрукты. При этом за передвижениями пианиста следил личный дворецкий,
Примечательно, что подписчики Затравкина неоднозначно оценили его новое путешествие. Некоторые из них даже обвинили пианиста в расточительности.
Ранее NEWS.ru писал, что Затравкин получил травму во время отдыха в Турции и едва не покалечил малышей после прыжка в детский бассейн.
По словам музыканта, он сильно ударился рукой и ногами. Теперь на его теле — ушибы, гематомы и ссадины. Мужчина посоветовал всем отдыхающим: перед тем как прыгнуть в бассейн, проверьте его глубину.
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