Сын Никаса Сафронова похвастался очередной поездкой в Турцию

https://static.news.ru/photo/7fffb29c-074c-11eb-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/luka.zatravkin

Сын художника Никаса Сафронова 30-летний музыкант Лука Затравкин продолжает удивлять поклонников своими заграничными поездками.

Во время своей последней поездки в Турцию Затравкин поселился в элитном отеле, где за сутки постояльцы платят около четверти миллиона рублей. В рационе пианиста оказались французские сыры, красная икра и различные фрукты. При этом за передвижениями пианиста следил личный дворецкий, пишет «Экспресс газета».

Примечательно, что подписчики Затравкина неоднозначно оценили его новое путешествие. Некоторые из них даже обвинили пианиста в расточительности.

Ранее NEWS.ru писал, что Затравкин получил травму во время отдыха в Турции и едва не покалечил малышей после прыжка в детский бассейн.

По словам музыканта, он сильно ударился рукой и ногами. Теперь на его теле — ушибы, гематомы и ссадины. Мужчина посоветовал всем отдыхающим: перед тем как прыгнуть в бассейн, проверьте его глубину.