Сябитова назвала показухой развод Харламова и Асмус

https://static.news.ru/photo/47e9ce4c-b53a-11ea-a5e1-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова назвала ситуацию с разводом актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова «очень хайповой». По её словам, когда супруги расстаются, особенно если у них есть дети, то это «не делается так показушно».

Сябитова отметила, что решение по поводу приглашения Асмус и Харламова на шоу будет принимать руководство, передаёт РИА Новости. Она напомнила, что в программу «Давай поженимся» приходят как обычные люди, так и знаменитости, каждый из которых проходит кастинг.

Если они изъявят желание, я не вижу причины не помочь, — сказала телеведущая.

По её словам, программа действительно помогает людям, а привлекать лишнее внимание им не имеет смысла. Она бы не хотела, чтобы шоу «люди использовали с точки зрения хайпа».

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о том, что начали бракоразводный процесс, 22 июня в своих аккаунтах в Instagram. Асмус призналась, что решение расторгнуть брак пришло к ним около года назад, писал NEWS.ru.