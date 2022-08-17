Названы артисты, которые смогут «не стыдно» спеть гимн России Критик Бабичев назвал артистов, которые смогут «не стыдно» спеть гимн России

Фото: АГН «Москва»

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru представил шорт-лист артистов, которые смогли бы справиться с исполнением гимна России и это было бы «не стыдно». Он напомнил, что подобный опыт уже имеют Григорий Лепс и Филипп Киркоров, однако эти имена давно на слуху. По мнению Бабичева, из молодых звезд с исполнением гимна справятся SHAMAN и Сергей Волчков, а в качестве эксперимента можно попробовать Zivert и Анну Асти.

Назову имя, которое сейчас в тренде, — это SHAMAN. Он зарекомендовал себя как исполнитель патриотических песен, с вокалом у него полный порядок. Я считаю, это будет красиво. Если говорить еще про сильных вокалистов и кому это по плечу, я назову победителя второго сезона шоу «Голос» Сергея Волчкова — ученика Александра Градского, который идеально подходит под формат протокольных мероприятий. У него это точно получится, — считает Бабичев.

Критик подчеркнул, что среди женщин гимн России хорошо смогут исполнить Пелагея, а в качестве эксперимента подойдут Zivert и Анна Асти.

Это совсем не формат Zivert, но могла бы попробовать, потому что она достаточно неплохая вокалистка, со своей манерой. Так же как и Анна Асти, — подытожил Бабичев.

Ранее музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко отметил, что по вокальным данным певца Шамана (SHAMAN) и Олега Газманова просто невозможно сравнивать, так как в этом компоненте молодой исполнитель гораздо сильнее. По его словам, их можно сопоставить только по патриотизму и патриотическим произведениям.