Степаненко впервые рассказала, как узнала от Петросяна о разводе

https://static.news.ru/photo/aae68434-d40e-11ea-b1a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Заслуженная артистка РФ Елена Степаненко поделилась воспоминаниями о том, как теперь уже бывший муж Евгений Петросян объявил ей о желании развестись. По её словам, она не плакала. Несмотря на всю сложность ситуации, Степаненко сразу приняла её и постаралась воспринять как благо.

Вместе с тем, по её словам, произошедшее стало для ней большой неожиданностью. В том числе и потому, что произошло всё в районе полуночи.

Я встала попить и еду в гастроли продолжительные по Сибири. И он мне говорит: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать...». Человек всё говорит, и я так слушаю. А потом отвечаю: «Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю», — разоткровенничалась Степаненко в эфире своего шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1».

Гостья программы актриса Татьяна Васильева, которая и затронула «мужскую» тему, восхитилась такой стойкостью. Она предположила, что «грохнулась бы в обморок прям там, где стояла», не проронив ни слова. При этом, призналась артистка, ей самой доводилось страдать из-за мужчины.

Обидно, что мы из-за них плачем, — сказала Васильева.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Ранее NEWS.ru писал, что Степаненко постаралась с гордостью вынести выпавшие трудности и сейчас наслаждается новой жизнью. Она похудела на 43 килограмма. Кроме того, в последнее время она всё чаще говорит, что смогла простить бывшего мужа.