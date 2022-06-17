Стало известно, сколько заплатили Лободе за отказ от России Журналист Иващенко рассказал, сколько заплатили Лободе за отказ от России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Лобода

Журналист Георгий Иващенко рассказал, что певица Светлана Лобода получила огромную сумму денег от Запада. Условием данного договора является отказ звезды от России. Он уверил, что все знает про махинации с деньгами, сообщает BLITZ.center.

По словам журналиста, другие украинские звезды тоже получили подобные гонорары. Так, прозвучало имя певца Андрея Данилко.

Они получают дотации с Запада. Лободе возместили ущерб за отказ от российской аудитории. Думаю, что и к Андрею Данилко тоже обращались, — заявил Иващенко.

Еще журналист отметил, что Лободе заплатили огромные деньги, при этом он упомянул, что с певцом Максом Барских может обстоять такая же ситуация.

Свете Лободе заплатили огромные деньги. Ей заплатили порядка миллиарда долларов, чтобы она выбрала свою позицию. Максу Барских, я уверен, тоже заплатили огромные деньги. Это инсайдерская информация. У меня были такие подозрения, и они подтвердили, — подчеркнул Иващенко.

Ранее стало известно, что Лобода покинула Россию и отправилась на Украину, где начала заниматься благотворительной деятельностью. Все это она записывала на камеру, соотечественники не верят искренности певицы и отправляют ее обратно в Россию. При этом певица решила, что хочет выступать перед российскими фанатами, но не на территории их страны.