Журналист Георгий Иващенко рассказал, что певица Светлана Лобода получила огромную сумму денег от Запада. Условием данного договора является отказ звезды от России. Он уверил, что все знает про махинации с деньгами, сообщает BLITZ.center.
По словам журналиста, другие украинские звезды тоже получили подобные гонорары. Так, прозвучало имя певца Андрея Данилко.
Они получают дотации с Запада. Лободе возместили ущерб за отказ от российской аудитории. Думаю, что и к Андрею Данилко тоже обращались, — заявил Иващенко.
Еще журналист отметил, что Лободе заплатили огромные деньги, при этом он упомянул, что с певцом Максом Барских может обстоять такая же ситуация.
Свете Лободе заплатили огромные деньги. Ей заплатили порядка миллиарда долларов, чтобы она выбрала свою позицию. Максу Барских, я уверен, тоже заплатили огромные деньги. Это инсайдерская информация. У меня были такие подозрения, и они подтвердили, — подчеркнул Иващенко.
Ранее стало известно, что Лобода покинула Россию и отправилась на Украину, где начала заниматься благотворительной деятельностью. Все это она записывала на камеру, соотечественники не верят искренности певицы и отправляют ее обратно в Россию. При этом певица решила, что хочет выступать перед российскими фанатами, но не на территории их страны.