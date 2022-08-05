Стало известно, почему Пугачевой не доставили барокамеру за 3 млн рублей Пугачева не смогла получить барокамеру за 3 млн рублей из-за халатности своего менеджера

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей, однако ей так и не доставили оборудование из-за того, что менеджер Примадонны перестал выходить на связь, рассказал уволенный из-за этого заказа бывший сотрудник компании. Он подчеркнул, что если бы исполнительница не приняла бы капсулу, то логистическая неустойка легла бы на компанию-поставщика, пишет «360».

Клиентка заказала капсулу, это очень дорогая штука: стоимость три миллиона рублей плюс доставка. Мы составили договор, получили оплату за само оборудование, но со стороны получателя возникли сложности, так как доставка международная, камера тяжелая и принимающая сторона должна подтвердить, что готова принять груз, — рассказал экс-сотрудник.

Он пожаловался, что его уволили из-за халатности менеджера Пугачевой. Собеседник издания добавил, что капсула находилась на складе компании несколько месяцев.

Барокамеры используются для кислородной терапии, которая, как заявляют в компании, способствует укреплению иммунитета, снимает стресс и усталость, восстанавливает мышцы, способствуют снижению лишнего веса.

Ранее появились слухи, что Пугачева приобрела себе место на еврейском кладбище. Как считает певица Ольга Зарубина, исполнительница хочет быть похоронена на исторической родине. В свою очередь известный продюсер Сергей Лавров думает, что Пугачёва всего лишь поддалась модному течению.