«Сейчас модно»: в РФ оценили покупку Пугачёвой места на кладбище в Израиле Продюсер Лавров объяснил покупку Пугачёвой места на кладбище в Израиле

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Известный продюсер Сергей Лавров объяснил, зачем Пугачёва приобрела себе место на еврейском кладбище. Слухи об этом сейчас обсуждают в Сети, пишет портал ProZvezd.

Мотивы артистки уже оценила певица Ольга Зарубина, которая считает, что исполнительница хочет быть похоронена на исторической родине. Однако продюсер Лавров думает, что Пугачёва всего лишь поддалась модному течению.

Я не исключаю, что Алла хочет, чтобы её похоронили сразу в двух местах: в Москве и Израиле. Это же сейчас модно! Она запросто может сказать: «Разделите мой прах на две части. Одну часть оставьте в Москве, другую — в Израиле», — поделился своим мнением продюсер.

Не исключено, что Пугачёва могла попросту испугаться, допустил Лавров. Дело в том, что на последних фото артистка выглядит неважно.

Алла — пенсионерка и, как все мы, не знает, когда и где помрёт. Я не исключаю, что она боится скончаться в Израиле, где сейчас находится. Там же жара страшная: может что угодно случиться, — говорит Лавров.

К тому же, добавляет собеседник издания, у артистки пошаливает сердце. И если что-то случится, то у неё уже есть место на кладбище в Израиле.

Ранее журналист Антон Беккужев сообщил, что Алла Пугачёва вернулась в Москву. Но была она здесь недолго и сейчас вместе с детьми уже находится в Юрмале.