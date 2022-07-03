В сети сообщили о приезде Пугачёвой в Москву Журналист Беккужев сообщил о приезде Пугачёвой в Москву

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Алла Пугачёва

Журналист Антон Беккужев сообщил, что Алла Пугачёва вернулась в Москву. Но была она здесь недолго и сейчас вместе с детьми уже находится в Юрмале, приводит слова бывшего редактора журнала «Дом-2» BLITZ.center.

Беккужев не исключил, что певица прилетела в Москву и после в Юрмалу без Максима Галкина.

Пугачёва говорила, что не собирается засиживаться в Израиле, она хотела прилететь и в Россию, могла заехать и в Юрмалу. Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачёву в Москве, — рассказал Беккужев.

Изначально свой отъезд в Израиль артистка объясняла желанием «подлечиться и отдохнуть». Однако её супруг Максим Галкин развил за границей активную творческую деятельность и сейчас выступает с концертами, где, не стесняясь, насмехается над медийными личностями.

Ранее певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, раскритиковал Максима Галкина, заявив, что тот оказывает дурное влияние на жену — певицу Аллу Пугачёву. По его мнению, комик негативно высказывался о России, жестко подставив супругу. Примадонна не разделяет позицию мужа, поэтому не даёт публичных комментариев о России и Украине.