«Ее творчество закончилось»: Данко обвинил Галкина в «смерти» Пугачевой Данко обвинил Галкина в смерти Пугачевой как артиста: «Ее творчество закончилось»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Российский эстрадный артист Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, раскритиковал комика Максима Галкина за дурное влияние на свою жену, певицу Аллу Пугачеву. По его мнению, Примадонна не разделяет позицию своего мужа, поэтому и не дает публичных комментариев о России и Украине. Слова Данко приводит Teleprogramma.

Жалко, что муж подставил Аллу Пугачеву. Мне кажется, что вообще она так не думает, — поделился мнением артист.

Кроме этого он считает, что Галкин негативно подействовал на Пугачеву еще до их переезда в Израиль, во время супружеской жизни, и именно поэтому она за последние годы не выпустила «ни одной нормальной песни».

Максим ее по-творчески изувечил. После того, как Галкин связался с Примадонной, все ее творчество закончилось, ни одной нормальной песни у человека нет. Она как артист просто умерла, я не знаю, что он с ней сделал, — уверен Данко.

Пугачева и Галкин покинули Россию сразу после объявления военной операции на территории Украины. Юморист неоднократно высказывался против военных действий РФ на Украине, в то время как Пугачева ни разу публично не озвучила свою позицию.