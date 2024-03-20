Стало известно, куда доставили Кологривого на полицейской машине МВД: актера Никиту Кологривого поместили в спецприемник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый был помещен в спецприемник, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Новосибирской области. Согласно данным ведомства, в отношении артиста составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве после того, как он нарушил порядок в ресторане Новосибирска. Кологривый пробудет в спецприемнике до решения суда.

В отношении гражданина, нарушившего порядок в одном из заведений Новосибирска, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». До решения суда нарушитель помещен в спецприемник, — заявили в МВД.

Ранее СМИ сообщали, что Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска, подравшись с местными работниками. По словам сотрудников заведения, актер укусил за ногу и заламывал руки официантке, к которой до этого приставал, а также был сильно пьян.

Позднее Никиту Кологривого доставили в отделение полиции Новосибирска. СМИ опубликовали видео, как звезду «Слова пацана» вывели из здания под конвоем. Артиста погрузили в машину два правоохранителя. На вопросы журналистов он ответить не смог.