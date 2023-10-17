Составлен список самых талантливых артистов России Продюсер Пригожин: Анна Asti, Олег Газманов и SHAMAN являются топовыми артистами

Фото: Сергей Булкин, Сергей Петров, Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анна Asti, SHAMAN и Олег Газманов являются топовыми артистами российской эстрады на сегодняшний день, рассказал NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Также он выделил легенду российской сцены Льва Лещенко и молодого певца Xolidayboy.

У нас много хороших и талантливых певцов. Безусловно, Аnna Asti сегодня является топ-артистом, SHAMAN и Олег Газманов остаются востребованными. Лично для меня Газманов является примером для подражания. Такие люди, как он, вообще должны быть примером для целой нации. Он патриот, верен своей стране, своей музыке, — отметил продюсер.

По его словам, также можно выделить давно состоявшихся артистов, таких как Лев Лещенко, Николай Басков, Сергей Лазарев и певица Валерия. Они остаются на виду всю свою долгую карьеру и продолжают радовать слушателей хорошей музыкой, отмечает Пригожин. Еще многие по-прежнему любят Диму Билана и Филиппа Киркорова, напомнил он.

Как я и сказал, актуальных артистов у нас очень много, каждый заслуживает внимания зрителей, — заключил он.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявлял, что Дима Билан может интересно спеть хит Юрия Шатунова «Седая ночь». По его мнению, с этим исполнитель справиться не хуже, чем SHAMAN.