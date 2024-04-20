Сосо Павлиашвили рассказал, каким бизнесом занимается Сосо Павлиашвили готовит к открытию ресторана узбекской кухни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили имеет несколько ресторанов, один из которых готовит грузинскую кухню. Еще одно заведение с узбекской кухней сейчас достраивается и готовится к открытию, рассказал исполнитель в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Я скромный служитель музыки и сцены. Звезды для меня — мой зритель. Я не преувеличиваю. Что касается бизнеса... Есть у нас рестораны, один работает, другой достраивается. В принципе, все хватает, — сказал певец.

Кроме того, Павлиашвили упомянул о своем домашнем хозяйстве и рассказал, что раздает бесплатно людям яйца от кур.

Мы всегда дарим, мы всегда раздаем, потому что невозможно столько съесть, сколько нам дарят курочки, — отметил исполнитель.

Ранее Павлиашвили стал лауреатом музыкальной премии «Шансон года» 2024 года в номинации «Легенда жанра». Музыкант признался, что не ожидал получить награду. По словам артиста, он благодарен зрителям за каждое сердцебиение и улыбку. Он также сказал спасибо автору музыки своей новой песни, который написал 80% аранжировки к композиции.