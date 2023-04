Солист Limp Bizkit выложил видео с Зеленским и белым флагом

Фото: Dave Safley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фред Дёрст

Фронтмен американской группы Limp Bizkit Фред Дерст выложил в соцсетях видеозапись с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ролике президент в военной форме и каске несет белый флаг. На заднем фоне играет отрывок из песни Loser («Неудачник»).

Я неудачник, да, это правда. Такое ощущение, что мне не везет с тех пор, как я встретил тебя, — поется в песне группы.

В феврале группа Limp Bizkit выпустила клип на песню Out of Style с альбома Still Sucks. В ролике, снятом с использованием технологии дипфейк, участники коллектива предстали с лицами президента РФ Владимира Путина, главы Украины Владимира Зеленского, хозяина Белого дома Джо Байдена, лидера КНДР Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпина. В клипе также «снялся» Том Круз. В песне есть строчки «Мы все должны быть в одной команде».

В тоже время британский дуэт Pet Shop Boys выпустил любительский клип на песню Living in the Past («Жить прошлым») с кадрами инаугурации президента РФ Владимира Путина. В основу ролика также легли кадры открытия памятника Иосифу Сталину в Волгограде по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве и съемки задержаний на несанкционированных митингах в Москве. Кроме того, несколько секунд в ролике показывают оппозиционеров Алексея Навального, отбывающего тюремный срок, и Бориса Немцова, убитого в 2015 году.