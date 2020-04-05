Собчак призвала во время самоизоляции «думать о сильных людях»

https://static.news.ru/photo/fce64694-771f-11ea-8851-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram высказалась по поводу режима самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Она сказала, что в этих условиях нужно думать «о сильных людях, которые исчезают быстрее, чем заболевают люди от вируса».

Собчак сравнила текущее положение вещей с авиакатастрофой, первое правило поведения при которой гласит: сначала обеспечьте маской себя и только потом — ребёнка. Этим примером журналистка объяснила, что во время эпидемии только сильные и здоровые люди могут помочь тем, кто болен.

Сильные исчезают с большей скоростью, чем заболевают и умирают люди от вируса. В этом настоящая опасность. Сильные — здоровые, работавшие, активные, молодые, образованные и опытные превращаются в безработную, отчаявшуюся толпу с детьми на руках, и их — десятки миллионов, а не тысячи заражённых. Думать надо о сильных, — заявила Собчак в Instagram.

Многие пользователи Сети высказали противоположное мнение. Они заявили, что Собчак просто забывает об ужасных последствиях распространения коронавируса, который уносит десятки тысяч жизней по всему миру. Подписчики отметили, что в этой ситуации как раз сильные люди должны больше думать о слабых и пытаться всеми возможными способами их защитить.

Как ранее передавал NEWS.ru, к ситуации, вызванной распространением коронавируса, следует относиться с юмором, а происходящего не бояться. Такое мнение высказала телеведущая и видеоблогер Ксения Собчак.