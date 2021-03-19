Собчак посчитала деньги, потраченные на фильмы Никиты Михалкова

https://static.news.ru/photo/97090cd8-8904-11eb-8179-96000091f725_660.jpg Фото: Ксения Собчак / youtube

Российская телеведущая Ксения Собчак решила ответить режиссёру Никите Михалкову, который ранее обвинил её в плохом фактчекинге (перепроверке фактов) по трём его фильмам.

Собчак в своём YouTube-шоу «Осторожно: Новости!» рассказала, что «на неё наконец обратил внимание известный российский режиссёр Никита Михалков», и предложила ещё раз пройтись по финансированию указанных фильмов.

Мне доложили, что я опять не даю покоя Никите Сергеевичу, — шутит телеведущая.

Дело в том, что ранее Михалков в своей передаче «Бесогон» заявил, что на три его фильма — «Предстояние», «Солнечный удар» и «Цитадель» — было истрачено 22% бюджетных денег в связи с законом о господдержке государством кинематографа.

Собчак на это ответила, что, по данным Фонда кино, «Предстояние» и «Цитадель» получили 42 млн долларов (1,25 млрд рублей), из них 880 млн рублей — от госбанка и 58 млн рублей, подтверждённых Минкультуры. То есть оба фильма на три четверти были оплачены государством, говорит Собчак.

«Солнечный удар», по данным Фонда кино, стоил почти 730 млн рублей, отметила телеведущая. Из них 224 млн рублей — это господдержка. Генеральные спонсоры — это госбанки ВЭБ и ВТБ. Собрал фильм в прокате менее 75 млн рублей.

Кроме того, телеведущая сообщила, что в экспертный совет Фонда кино входит Леонид Верещагин, который является гендиректором ООО «Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова».

6 марта российский режиссёр Никита Михалков опубликовал новый выпуск своей передачи «Бесогон», в котором порассуждал о деятелях искусства, которые поддерживают Алексея Навального и молодёжь, выходящую на несогласованные акции протеста по всей стране. Он также предложил подумать, кто в России «элита», на примере мамы Собчак, писал NEWS.ru.