https://static.news.ru/photo/6f0d2cca-5898-11ea-a0b5-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущую Ксению Собчак обвинили в разрушении карьеры Дмитрия Шепелева. По мнению пользователей, из-за неё ведущий решил покинуть Первый канал, на котором успешно проработал много лет. Сама журналистка долго молчала, однако всё-таки решила высказаться на эту тему в соцсетях.

Я-то тут при чём? Но вообще, в принципе, всё плохое в мире из-за меня! — заметила Ксения.

Как отмечает «Московский Комсомолец», среди возможных причин ухода Шепелева с канала пользователи называют запуск шоу Собчак: зарплату журналиста решили «урезать» в пользу гонорара известной блондинки. На этой почве Шепелев мог поругаться с начальством и покинуть канал.

Ранее, как писал NEWS.ru, коллеги Шепелева рассказали, что Дмитрий давно хотел уволиться с Первого канала: его смущали затяжные съёмки и сама суть скандального шоу, которому ведущий пытался придать интеллигентный вид. Решение уйти он принял, когда у него сдали нервы. Он спешил домой, но график съёмок затягивался, и ведущий не сдержался. Шепелев заявил, что уволится. «В итоге держать не стали», — рассказал знакомый с ситуацией сотрудник.