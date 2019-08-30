https://static.news.ru/photo/b6778524-cc8e-11e9-8bcd-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая Ксения Собчак начала съёмки шоу о продюсере Яне Рудковской в стиле передачи об американской звёздной семье Кардашьян. Известная журналистка приобрела официальную лицензию на создание российского аналога программы.

Работа над проектом стартовала в Сочи. Жители города могли заметить прогуливающихся по набережной Рудковскую и певца Диму Билана в окружении операторов. Предполагается, что первые выпуски выйдут в эфир в октябре текущего года, передаёт портал Super .

Ранее News.ru сообщал, что Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте. Летом телеведущая побывала на Кипре и в Италии.