СМИ связали развод Канье Уэста с его психологическими проблемами

https://static.news.ru/photo/98a62e4e-5a52-11eb-8e8a-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: instagram.com/kanyewest

Развод одной из самых известных звёздных пар в США — рэпера Канье Уэста и модели Ким Кардашьян — может быть связан с психологическими проблемами музыканта, сообщают СМИ.

Несмотря на то что католическое Рождество супруги отпраздновали совместно, Новый год они встретили порознь. Рэпер проводил 2020 год в одиночестве на своём ранчо в Вайоминге, в то время как Ким Кардашьян встречала Новый год с детьми в Калифорнии. Отдельные СМИ сообщали, что пара не живёт вместе уже около года, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что Канье Уэст уже продолжительное время страдает от биполярного расстройства.

Его посещают маниакальные мысли, поэтому он сбежал на ранчо, изолировался для того, чтобы ему, как он думает, не причинили вред. Ему кажется, что его семья охотится за его многомиллиардным состоянием. Это связано с его заболеванием, с его психическим расстройством, — сообщила личный психолог музыканта Наталия Эль.

Сам Уэст признавался, что плохо себя чувствует, если не принимает необходимые медикаменты. И если случается срыв, обычно это заканчивается поездкой до больницы, признавался музыкант.

Во всём кроется заговор. Ты чувствуешь, что тебя прослушивают. Чувствуешь, что все хотят твоей смерти. И ты почти никому не доверяешь, — делится рэпер.

Ким Кардашьян со своей стороны заявляла, что вынуждена идти на крайние меры ради детей.

Канье Уэст рассказал также, что когда-то «чуть не убил» свою старшую дочь Норт. Во время первой беременности Ким была напугана, и пара всерьёз рассматривала возможность сделать аборт.

Она сказала, что беременна, и в течение первых трёх месяцев мы думали, что хотим избавиться от этого ребёнка. У неё даже были наготове таблетки. Я чуть не убил свою дочь, — заявил 43-летний музыкант.

Ранее NEWS.ru писал, что готовящиеся к разводу Ким Кардашьян и Канье Уэст вместе встретили Рождество и обменялись дорогими подарками. По данным СМИ, Уэст подарил жене пять автомобилей Maybach примерно за $200 тысяч каждый. Кардашьян вручила супругу несколько работ американского художника Джеймса Таррелла, потратив на подарок более миллиона долларов.