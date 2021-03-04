«Смешно»: Соседов о возможной ссоре Пугачёвой и Киркорова

https://static.news.ru/photo/4fd50f2c-7cfe-11eb-b93b-96000091f725_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слухи о возможной ссоре певицы Аллы Пугачёвой и её бывшего супруга, певца Филиппа Киркорова. Критик отметил, что при всём желании знаменитости не смогут перестать общаться друг с другом.

По словам Соседова, всё то, что появляется в СМИ о вероятном разладе в отношениях двух звёзд отечественной сферы, является чушью. Он отметил, что исполнители так или иначе будут общаться «до конца своих дней».

Мне просто смешно об этом говорить. Они общаются, как и раньше. Это шоу-бизнес. Один круг. Им никуда друг от друга не уйти, — высказался критик в беседе с Teleprogramma.pro.

Стоит напомнить, что Филипп Киркоров и Алла Пугачёва очень давно не выкладывали в социальных сетях совместных снимков. Последний год ходят упорные слухи, что между ними пробежала чёрная кошка и якобы они поссорились.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Филипп Киркоров намекнул на сходство своей бывшей жены Аллы Пугачёвой со змеёй и сделал несколько неоднозначных заявлений в адрес примадонны российской эстрады на съёмках телевизионной программы «Маска» на НТВ. Артист предавался ностальгии во время номера с песней «Куда уехал цирк». 53-летний артист рассказал, что когда услышал эту композицию в телеэфире, она ему очень понравилась. Король российской поп-сцены напомнил и о программе «Новогодний аттракцион», которую вёл Игорь Кио. При этом бывший супруг Пугачёвой совсем забыл, что вместе с Кио программу вела и Алла Борисовна, зато упомянул «других артистов».