Слёзы поклонников у гроба Шатунова: как Россия прощалась с кумиром 1990-х

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в Москве

Проститься с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым в похоронном доме Троекуровского кладбища 26 июня собрались тысячи его поклонников. Ценителей творчества музыканта не напугала даже 30-градусная жара, установившаяся в эти дни в Москве, и перспектива многочасового стояния в очереди к гробу кумира 1990-х. Люди не сдерживали слёз.

Из-за большого числа желающих проститься с Юрием Шатуновым гражданская панихида длилась больше шести часов, хотя изначально планировалось ограничить церемонию пятью часами. Родственники и близкие артиста выразили желание проститься с ним позже в закрытом режиме, однако некоторые из них захотели сделать это вместе с поклонниками: певцы Роман Архипов и Игорь Наджиев, основатель и автор главных хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов, директор Аркадий Кудряшов и другие.

Проводить Юрия Шатунова в последний путь также приехали педагоги и выпускники оренбургского детдома, где вырос будущий музыкант. Композитор Игорь Крутой и коллектив программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» прислали венки.

Как сообщал NEWS.ru в ходе онлайн-трансляции прощания с Юрием Шатуновым, за два года до смерти он распорядился кремировать своё тело и разделить прах: одну часть исполнитель завещал захоронить в России, другую — в Германии, где жил в последние годы и где осталась его вдова Светлана с детьми.

Как Россия прощалась с Юрием Шатуновым — в галерее NEWS.ru.