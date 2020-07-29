Скандальную Тодоренко позвали на работу в Киев

https://static.news.ru/photo/63e2b340-d1ee-11ea-98ad-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регина Тодоренко после скандала в России будет работать на украинском радио. Она станет ведущей рубрики о путешествиях.

Сама ведущая рада новой работе. К тому же ей хочется попробовать вести программу на украинском языке.

Я очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке, — приводит цитату ведущей журнал Viva.

Работа на радио, говорит Тодоренко, для неё не в новинку. Она надеется на то, что её знания и опыт пригодятся, когда границы будут вновь открыты, а люди смогут свободно передвигаться по миру.

В России Тодоренко вела программу «Орёл и решка» о поездках за границу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко призналась, что почти сразу после родов приступила к работе. Блогер вернулась к съёмкам, когда малышу было два месяца. Она брала сына везде.