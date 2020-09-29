Шутка Ивлеевой про грудь в могиле рассмешила Сеть

https://static.news.ru/photo/660876b2-0256-11eb-ad14-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

После того, как поклонники сильно похудевшей Насти Ивлеевой стали интересоваться, куда пропала её грудь, блогер и ведущая решила ответить им, разместив объявление о пропаже бюста в Instagram.

Ивлеева также рассказала, что в возвращении груди заинтересован и её муж, хип-хоп исполнитель Элджей (Алексей Узенюк). К слову, ещё несколько месяцев назад блогер хвасталась бюстом третьего размера, но теперь лифчики Настя покупает поменьше, как и остальные предметы гардероба, пишут «Невские Новости».

Объявление о пропаже бюста Настя сопроводила фотографиями, на одной так и указано, что телеведущая ищет пропажу не ради себя, а ради супруга, а на другой она сидит рядом с могилой и памятником с грудью. Подписчики Ивлеевой в очередной раз оценили её чувство юмора и ответили, что «грудь выросла и решила жить отдельно».

Как писал NEWS.ru, ранее певец Олег Майями в разговоре с журналистом Кареном Адамяном откровенно рассказал об отношениях с актрисой и ведущей Настей Ивлеевой. По словам исполнителя, у них был роман, однако серьёзных чувств он к девушке не испытывал.