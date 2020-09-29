Олег Майями: я не любил Настю Ивлееву

https://static.news.ru/photo/b261a50c-023c-11eb-826b-fa163e074e61_660.jpg Олег Майями и Настя Ивлеева Фото: banda_miami/vk.com

Певец Олег Майями в разговоре с журналистом Кареном Адамяном откровенно рассказал об отношениях с актрисой и ведущей Настей Ивлеевой. По словам исполнителя, у них был роман, однако серьёзных чувств он к девушке не испытывал.

Как рассказал Майями, они с Ивлеевой встречались на протяжении трёх месяцев. Пара перестала скрывать отношения после выхода клипа «Если ты со мной», в котором Instagram-звезда сыграла главную роль.

Я не любил Настю. Мы встречались три месяца. Она была в разъездах, а я — на гастролях. У нас не было долгих отношений, мы расстались легко. Она мне просто нравилась, — сказал певец в эфире шоу «50 вопросов» на YouTube.

Сейчас Ивлеева в браке с певцом Элджеем. Майами сказал, что счастлив за них. Он подчеркнул, что Элджей один раз приглашал исполнителя на концерт. Однако Олег понял, что актриса тоже там будет, поэтому ситуация выйдет ненормальная. Также Майами заметил, что раз Элджей так просто смог взять в жёны бывшую возлюбленную товарища, значит, никакой крепкой дружбы между ними никогда не было.

Как писал NEWS.ru, ранее Айза Анохина случайно опубликовала снимок своих гениталий в сторис Instagram. Через минуту она его удалила. Однако скриншоты всё равно появились в Telegram-каналах. Позже Анохина объяснила, что фотографию хотела отправить своему возлюбленному — певцу Олегу Майами. Однако перепутала кнопки и опубликовала в Instagram.

По словам ведущей, после случившегося её схватил сердечный приступ, а потом она разразилась смехом.