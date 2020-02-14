https://static.news.ru/photo/feabcdb2-4fbc-11ea-a8aa-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скандальный блогер Лена Миро высказалась о недавнем выступлении Светланы Лободы на Big Love Show. По её словам, зрителя уже ничем не удивишь: ни перьями Киркорова, ни «обдолбанным наркопитомцем Биланом». Танцы Лободы на сцене она сравнила с поведением больных шизофренией.

Я же вижу человека, которому срочно необходима помощь хорошего психиатра. Такие телодвижения я видела в документальном фильме про больных шизофренией. Тоже стоят себе, ручками-ножками дрыгают в трансе, слюни пускают. Рядышком — санитары и высокий забор, — написала Миро.

При этом Миро заметила, что право на самовыражение есть у каждого, однако многие, кто приходит на концерты таких звёзд, берут с них пример. По её словам, видя, как «шизует Светочка», зрители наивно полагают, что это норма.

Кроме того, Миро уличила Лободу в краже песен популярной американской певицы Билли Айлиш. По её мнению, «обделённым талантом» ничего не остаётся, кроме как «спереть» хиты у коллег по сцене.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы. В ролике, опубликованном в Интернете, звезда выглядит довольно странно. Её нелепые движения, в частности, попытки закинуть ногу за голову, породили мнение о том, что артистка была пьяна. На видеозаписи видно, что певица танцует в ультракоротком платье на высоких каблуках, при этом она странно раскачивается из стороны в сторону. В какой-то момент Лобода резко тянет ногу к голове и едва не падает.