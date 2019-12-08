Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий и бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев нестандартно ответил подписчицам, подозревающим, что он бьёт сына. Поводом послужила семейная история, опубликованная ведущим в соцсети.

Но в ролике Шепелев снялся один, чем вызвал недоумение подписчиков. Они задались вопросом, почему экс-супруг знаменитой певицы не показывает её сына.

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Ребята, привет. Это история о том как Дима Платону сюрприз делал. А еще о том, как сказал один известный футболист «Ваши ожидания - это ваши проблемы». В общем, вы знаете, что Платон обожает рок-музыку и мечтал оказаться на репетиции настоящей группы. Мне удалось это организовать, хоть и не так просто. И вот, мы оказались на репетиционной базе: барабаны , гитары ! Платон ухватился за электрогитару и не выпускал ее из рук два часа. Дергал за струны с таким воодушевлением, что натер себе волдыри, ага! Глаза огромные. На лице счастье. Спрашиваю его, ну, как тебе?! А он мне так спокойно и односложно, нормально. Я реально не ожидал такого ответа. Типа, это все, что ты можешь сказать?! А он, ну, было бы здорово повторить. И тут я понял, какие мы - взрослые - дураки. Потому что делаем сюрпризы не только потому что хотим, чтобы ребенку было приятно, но еще и потому что хотим услышать в ответ спасибо папочка, спасибо-спасибо-спасибо! Ну?! Глупость ведь, согласитесь. Вот такой урок преподнес мне сын. А вы были в похожей ситуации, когда были не довольны, что вас не благодарят за подарок? Пишите! И хороших вам выходных.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына, — отметила одна из подписчиц.

В ответ Шепелев написал: «гав». Но это вызвало ещё больше вопросов.

А почему не прикрепляете видео ко всем событиям прекрасного отца? — поинтересовалась другая подписчица.

Шепелев с издёвкой ответил, что так он «подогревает интерес», чтобы потом «продать подороже».

Чтобы такие вот любопытные разводили вонь о том, что я ребенком торгую. Давайте я за вас все напишу, я вас насквозь вижу, — написал телеведущий.

Кое-кто из подписчиков вступился за Шепелева, сомневаясь, что он может бить ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Фриске, отец умершей певицы Жанны Фриске, жёстко отреагировал на интервью её вдовца Дмитрия Шепелева, который заявил о проблемах с родственниками жены. По его словам, артистка очень любила своих родителей.

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