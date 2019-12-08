https://static.news.ru/photo/eae3e1e4-197e-11ea-b96a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий и бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев нестандартно ответил подписчицам, подозревающим, что он бьёт сына. Поводом послужила семейная история, опубликованная ведущим в соцсети.

Но в ролике Шепелев снялся один, чем вызвал недоумение подписчиков. Они задались вопросом, почему экс-супруг знаменитой певицы не показывает её сына.

Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына, — отметила одна из подписчиц.

В ответ Шепелев написал: «гав». Но это вызвало ещё больше вопросов.

А почему не прикрепляете видео ко всем событиям прекрасного отца? — поинтересовалась другая подписчица.

Шепелев с издёвкой ответил, что так он «подогревает интерес», чтобы потом «продать подороже».

Чтобы такие вот любопытные разводили вонь о том, что я ребенком торгую. Давайте я за вас все напишу, я вас насквозь вижу, — написал телеведущий.

Кое-кто из подписчиков вступился за Шепелева, сомневаясь, что он может бить ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Фриске, отец умершей певицы Жанны Фриске, жёстко отреагировал на интервью её вдовца Дмитрия Шепелева, который заявил о проблемах с родственниками жены. По его словам, артистка очень любила своих родителей.