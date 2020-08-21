Серов о неудачном браке c гимнасткой: «Любовь уходит на острова разлуки»

https://static.news.ru/photo/13e3557e-e3ba-11ea-96f9-fa163e074e61_660.jpg 2007 год Фото: Yurii Zheludev/Global Look Press

Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» объяснил, почему развёлся с гимнасткой Еленой Стебенёвой, с которой прожил 19 лет.

Артист смог позволить себе жениться только в 38 лет. До этого он не хотел, потому что жил в коммуналке. Любовь в его жизни появилась, когда он купил четырёхкомнатную квартиру около МИД. Бывшая жена была настоящей красавицей, у которой была идеальная фигура. Её внешний вид не оставил его равнодушным.

Любовь уходит на острова разлуки и там поселяется. Так случилось и у нас, — признался исполнитель.

Серов и Стебенёва были вместе на протяжении 19 лет. В 1993 году спортсменка родила девочку. Их союз распался в 2010 году.

Ранее Серов нелестно высказался о вокальных данных дочери Мишель. Он заявлял, что 26-летняя наследница не впечатлила его вокалом, поэтому совместного дуэта отца и дочери не будет. Мишель Серова живёт за счёт мужа, хотя и от помощи отца она бы тоже не отказалась, писал NEWS.ru.