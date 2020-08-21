Серов о неудачном браке c гимнасткой: «Любовь уходит на острова разлуки»

Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» объяснил, почему развёлся с гимнасткой Еленой Стебенёвой, с которой прожил 19 лет.
Артист смог позволить себе жениться только в 38 лет. До этого он не хотел, потому что жил в коммуналке. Любовь в его жизни появилась, когда он купил четырёхкомнатную квартиру около МИД. Бывшая жена была настоящей красавицей, у которой была идеальная фигура. Её внешний вид не оставил его равнодушным.
Любовь уходит на острова разлуки и там поселяется. Так случилось и у нас, — признался исполнитель.
Серов и Стебенёва были вместе на протяжении 19 лет. В 1993 году спортсменка родила девочку. Их союз распался в 2010 году.
Ранее Серов нелестно высказался о вокальных данных дочери Мишель. Он заявлял, что 26-летняя наследница не впечатлила его вокалом, поэтому совместного дуэта отца и дочери не будет. Мишель Серова живёт за счёт мужа, хотя и от помощи отца она бы тоже не отказалась, писал NEWS.ru.
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