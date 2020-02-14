https://static.news.ru/photo/2d40abac-4f7c-11ea-b733-fa163e074e61_660.jpg Сергей Зверев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Зверев похвалил свадебное платье Лены Лениной за 10 млн рублей, но при этом предрёк писательнице скорый развод. Стилист посетовал, что современные невесты выходят замуж «почти голыми», а в случае Лениной — «всё закрыто», что парикмахер Примадонны оценил как хороший знак.

Это платье нельзя назвать дешёвым, оно эксклюзивное и очень красивое. Длинные рукава здесь есть. Хорошо, если все закрыто до шеи. Здесь так и есть, — цитирует стилиста ФАН.

Зверев пояснил, что для хорошего брака свадебное платье должно соответствовать всем приметам. О счастье свидетельствуют длинные рукава и фата до пола. Но при этом стилист остался в недоумении от причёски светской львицы.

Он считает, что Лениной надо было оставить свои роскошные длинные волосы и сделать причёску. А также украсить волосы цветами или украшениями.

Лена постриглась перед самой свадьбой. Это не очень хорошо. Если по приметам, то жизнь в браке будет недолгой, — пришёл к выводу стилист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что писательница Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей и с короткой стрижкой. Фотографии с торжества опубликовали гости бизнесвумен.