Сергей Зверев похвалил свадебное платье Лены Лениной за 10 млн рублей, но при этом предрёк писательнице скорый развод. Стилист посетовал, что современные невесты выходят замуж «почти голыми», а в случае Лениной — «всё закрыто», что парикмахер Примадонны оценил как хороший знак.
Это платье нельзя назвать дешёвым, оно эксклюзивное и очень красивое. Длинные рукава здесь есть. Хорошо, если все закрыто до шеи. Здесь так и есть, — цитирует стилиста ФАН.
Зверев пояснил, что для хорошего брака свадебное платье должно соответствовать всем приметам. О счастье свидетельствуют длинные рукава и фата до пола. Но при этом стилист остался в недоумении от причёски светской львицы.
Он считает, что Лениной надо было оставить свои роскошные длинные волосы и сделать причёску. А также украсить волосы цветами или украшениями.
Лена постриглась перед самой свадьбой. Это не очень хорошо. Если по приметам, то жизнь в браке будет недолгой, — пришёл к выводу стилист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что писательница Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей и с короткой стрижкой. Фотографии с торжества опубликовали гости бизнесвумен.