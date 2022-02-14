Сергей Соседов: Украина даже не имела права принимать к себе Крым

Журналист Сергей Соседов высказался о принадлежности Крыма, посещение которого украинской певицей Алиной Паш стало причиной громкого скандала вокруг артистки после её победы в национальном отборе на международный конкурс Евровидение-2022. В беседе с NEWS.ru музыкальный критик заявил, что Украина «даже не имела права принимать к себе полуостров, несмотря ни на какие „подарки“ пьяного Ельцина».

Крым исторически — это российская территория. Украина даже не имела права принимать к себе Крым, несмотря ни на какие «подарки» пьяного Ельцина, — выразил мнение Сергей Соседов.

Ранее он прокомментировал NEWS.ru оправдания Алины Паш из-за посещения Крыма в 2015 году. Соседов заявил, что Алина Паш «стала заложницей позорной общественно-политической ситуации в своей стране». На сайте «Миротворец» указано, что Алина Ивановна Паш (Pash Alina Ivanovna) «сознательно нарушила границы Украины». Сама певица объяснила ту поездку приглашением на свадьбу др узей и подчеркнула частный характер своего визита. Она назвала себя частью Украины, а Россию — «страной-агрессором».

В ходе национального отбора на конкурс Евровидение-2022 Алина Паш, исполнявшая песню «Тени забытых предков», набрала 15 баллов из 16 возможных по результатам голосования зрителей и жюри. В состав последнего входили победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссёр Ярослав Лодыгин. Конкурс Евровидение-2022 в этом году пройдёт в Италии. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.