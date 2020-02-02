https://static.news.ru/photo/cf03437e-45a8-11ea-a3ca-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бодров-старший Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Режиссёр Сергей Бодров-старший редко даёт интервью и общается с прессой. Однако в этот раз поклонникам удалось увидеть его дом в Лос-Анджелесе.

Бодров живёт в США с 90-х годов, в начале он работал в качестве сценариста, позже занялся режиссурой.

В эфире программы «Сегодня вечером», посвящённой юбилею Валентины Талызиной, режиссёр показал свой дом. По его словам, он любит творить в саду.

Это мой офис, в котором что-то сочиняется, пишется, — рассказал он.

Интерьер дома выдержан в светлых тонах с преобладанием белого и жёлтого цветов. В комнатах много предметов старины. Особое место на стене в гостиной занимает фотография его сына Сергея Бодрова-младшего, без вести пропавшего во время съёмок в 2002 году, пишет StarHit.

Ранее вдова российского актёра Сергея Бодрова-младшего Светлана резко высказалась по поводу начала производства художественного фильма «Брат-3» — якобы продолжения культовой дилогии о Даниле Багрове, роль которого исполнил её покойный супруг.