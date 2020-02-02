Режиссёр Сергей Бодров-старший редко даёт интервью и общается с прессой. Однако в этот раз поклонникам удалось увидеть его дом в Лос-Анджелесе.
Бодров живёт в США с 90-х годов, в начале он работал в качестве сценариста, позже занялся режиссурой.
В эфире программы «Сегодня вечером», посвящённой юбилею Валентины Талызиной, режиссёр показал свой дом. По его словам, он любит творить в саду.
Это мой офис, в котором что-то сочиняется, пишется, — рассказал он.
Интерьер дома выдержан в светлых тонах с преобладанием белого и жёлтого цветов. В комнатах много предметов старины. Особое место на стене в гостиной занимает фотография его сына Сергея Бодрова-младшего, без вести пропавшего во время съёмок в 2002 году,
Ранее вдова российского актёра Сергея Бодрова-младшего Светлана резко высказалась по поводу начала производства художественного фильма «Брат-3» — якобы продолжения культовой дилогии о Даниле Багрове, роль которого исполнил её покойный супруг.
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