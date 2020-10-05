Семенович рассказала, как борется с коронавирусом

Анна Семенович во время прохождения лечения от коронавируса старается не прекращать физической активности. Певица находится на самоизоляции после положительного теста на инфекцию.
Артистка отметила, что чувствует себя сносно, так как у неё лёгкая форма заболевания. У неё нет температуры и тяжёлого состояния, а есть «просто слабость».
Но я не залёживаюсь, потому что это вредно для лёгких. Я всё равно хожу по квартире, передвигаюсь, делаю бытовые дела. Готовлю, убираю. Надеюсь, что мой иммунитет быстро восстановится, силы вернутся и я начну заниматься своим любимым делом, — рассказала Семенович в интервью Пятому каналу.
Певица поняла, что она заболела, по самому первому признаку — слабости. Но вначале Семенович не придала этому значения, так как решила, что это накопившаяся усталость из-за плотного графика работы. Несмотря на это, артистка всё-таки сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным.
Но симптомы не проходили, и Семенович сдала тест повторно. Он уже дал положительный результат.
Я нахожусь уже десять дней дома, осталось ещё пять дней. Вначале я перестала ощущать запахи и вкус еды. Сначала я думала, что это тоже от заложенности носа, — рассказала о своих ощущениях певица.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Анна Семенович рассказала в своём Instagram о том, что она заболела коронавирусом. В настоящее время артистка находится на домашнем карантине.