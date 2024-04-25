«Сеет ненависть»: Пригожин ответил Козыреву на призывы покаяться россиянам Пригожин осудил критика Козырева за призывы спонсировать ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поражает тот факт, что уехавшие из России артисты так озлобленно настроены против своей родины, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Так он прокомментировал слова музыкального критика Михаила Козырева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о том, что поддерживающие СВО россияне должны покаяться.

140 миллионов людей, проживающих в России, не имеют тех возможностей, которые есть у того же Миши Козырева. Легко говорить и давать задания, находясь вне границ своей страны. Но на все воля Божья, и со временем мы поймем, на чьей стороне правда. Я знаю мало людей, кто выступает за войну. У меня нет таких друзей и знакомых, мы все за мир. И меня поражает, почему уехавшие артисты так озлобленно настроены против своей родины, против людей, благодаря которым у них хоть что-то получилось, — рассказал Пригожин.

Продюсера поразил тот факт, что покинувшие Россию артисты возбуждают конфликты и агитируют людей, вместо того, чтобы призывать к миру. По его словам, деятели культуры обязаны «строить культурные мосты и объединять».

Если вы призываете к миру и согласию, это один вопрос. Но они призывают к войне. Они агитируют за одних, выступая против тех, кто дал им кусок хлеба. Это меня поражает. Они претендуют на роль воинствующих праведников. Как может музыкальный критик призывать одну страну против своей страны? Сеять ненависть? У меня нет ненависти к Козыреву и тем, кто уехал, это их выбор. И пусть они живут с этим выбором. Вопрос в том, как можно сеять рознь и возбуждать конфликт, вместо того чтобы строить культурные мосты и объединять людей? — сказал Пригожин.

По мнению продюсера, умные люди во имя мира даже врагам протянут руку. И только глупые люди могут сжигать свое время на конфликты, войны и провокации, добавил он.

Неужели им хочется, чтобы наша родина превратилась в пепел? Пусть Козырев тогда открыто скажет, что хочет, чтобы мы все заживо сгорели, — заключил Пригожин.

Ранее актриса Афина Лукиди заявила, что критикующие Россию артисты сами ответственны за свою жизнь и решения. Также она добавила, что каждый решает сам, быть патриотом или нет. По ее же мнению, любовь к Родине — это очень важно.