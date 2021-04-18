«Самый страшный сон»: растерянный Кадони отреагировал на нового соведущего

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Участник проекта «ДОМ-2» Глеб Жемчугов в своём микроблоге предстал перед фанатами в образе соведущего реалити-шоу, которое начнёт транслироваться с 19 апреля на телеканале «Ю». Правда, ведущий программы Влад Кадони не оценил нового коллегу.

Видео, которое Жемчугов разместил в сторис Instagram, записано в том месте «Поляны», где раньше проходили «Семейные советы» для участников проекта «Дом-2. Спаси свою любовь». В кадре он позирует вместе с Кадони.

Всем привет! Это ток-шоу «Дом-2. Новая любовь» и мой соведущий Влад Кадони, — говорит Жемчугов.

Правда, по всей видимости, последнему не понравился новый «коллега». Телеведущий здоровается со зрителями, а после заявляет, что его «самый страшный сон» воплотился в жизнь.

Привет, дорогие друзья! Меня зовут Влад Кадони и это мой самый страшный сон, — говорит Кадони.

Впрочем, по всей видимости, это была шутка. Телеведущий в кадре улыбается, хоть и выглядит несколько растерянным. После каламбура люди, присутствующие на съёмочной площадки, взрываются бурей аплодисментов и довольно кричат.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Бородина отказалась работать на площадке проекта «Дом-2», который в скором времени ожидает перезапуск, вместе с моделью Викторией Боней. Сама экс-участница реалити-шоу сказала, что не сомневалась в таком исходе.