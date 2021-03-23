Рудковская припомнила Аршавину, как он прошёлся по её сыну

https://static.news.ru/photo/96c75158-8c60-11eb-ba15-96000091f725_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Яна Рудковская прокомментировала ситуацию с Андреем Аршавиным и его женой. Продюсер не смогла сдержаться, чтобы не припомнить футболисту, как он обидно высказался о её сыне Саше.

Рудковская осудила отношение спортсмена к бывшим жёнам и своим детям, которых у Аршавина четверо. Больше всего телезвезду задевает, что футболист бросил своих детей.

Честно, мне очень обидно за него по-человечески. Ещё хочется сказать: «Андрей, остановись, начни всё с чистого листа, пересмотри своё отношение к детям и женщинам своим». И ладно бы по отношению к кому-то, но по отношению к своим детям малолетним, — пояснила продюсер свою позицию в интервью Sport24.

По словам продюсера, ей очень жаль жён Аршавина. Она призналась, что до ночи разговаривала с Юлией Барановской после скандального интервью Алисы Аршавиной на телеканале «Россия 1». И больше всего Рудковской понравилось высказывание Барановской, прозвучавшее в телеэфире, о том, что они с футболистом всё «поделили поровну; ему деньги, ей — дети».

У нас с Виктором Николаевичем была сложней ситуация: он забрал и деньги, и детей. По-женски мне жалко Юлю, конечно, жаль и Алису. Они обе были безумно влюблены в этого человека, — рассказала Рудковская, имея в виду брата жены экс-мэра Москвы Лужкова.

Продюсер добавила, что её не задевали слухи о спортсмене до тех пор, пока он однажды не высказался о её сыне. Аршавин заявил, что звёздные родители якобы насильно заставляют Гном Гномыча сниматься для соцсетей. Это и заставило её дать ответ спортсмену, который сам как человек оказался далеко не идеальным.

Ну, камон, Андрей. Ты лучше посмотри, как твои четверо детей развиваются. Ты высмеиваешь Саню Плющенко, так зайди в Instagram его папы и посмотри, что этот мальчик делает на льду. А что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался, — упрекнула Аршавина Рудковская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Андрей Малахов жёстко высказался в адрес Андрея Аршавина из-за истории с его бывшей женой. Мало того что Алиса Казьмина попала в реанимацию в тяжёлом состоянии, так ещё спортсмен с мамой хотят лишить её всего.