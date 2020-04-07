Рудковская назвала годовой заработок семилетнего сына

https://static.news.ru/photo/87eafdce-7884-11ea-9541-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская назвала сумму, которую получает в год её семилетний сын Саша. Ребёнок зарабатывает 12 млн рублей в год, у него есть свой счёт в банке, но пока все рекламные контракты оформлены на его мать.

Из этих денег, рассказала Рудковская в прямом эфире, общаясь в Instagram с Тиной Канделаки, оплачиваются услуги няни, водителя, охранника ребёнка.

У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе, — похвалилась продюсер.

Также сын фигуриста и светской львицы получает доход от рекламы в соцсетях. Но эту сумму Рудковская не стала озвучивать. Сын Плющенко считается самым молодым и талантливым фигуристом в стране. Он выигрывал соревнования, занимается ребёнок у своего отца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская ответила пользовательнице соцсети на упрёк из-за фотографии с едой. Подписчица не знала, что Рудковская много месяцев публикует подобные снимки с хештегом #рубрикамоизавтраки.