Роман Капаклы рассказал о возможных причинах закрытия «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/e7435750-37d1-11eb-8c16-fa163e074e61_660.jpg Роман Капаклы и Мария Африкантова Фото: roman.kapa/instagram.com

Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы рассказал о возможных причинах закрытия проекта. По его словам, всему виной пандемия COVID-19 и введённые в связи с ней ограничения.

Так, из-за возникших финансовых проблем руководство «Дома-2» уже отказалось от базы на Сейшелах, оставив лишь старую поляну в Москве. Также стоит отметить, что несколько популярных участников уже покинули данный проект, в том числе сам Капаклы и его супруга Мария Африкантова.

Честно скажу, до меня доходили слухи о том, что на реалити не всё радужно, но не буду утверждать, что шоу покинули топовые участники, — подчеркнул Капаклы, слова которого приводит StarHit.

Он также выразил надежду, что шоу благополучно выдержит все трудности и продолжит существовать ещё долгие годы.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники требуют у участницы проекта «Дом-2» Ксении Волковой 25 тысяч рублей. В противном случае они грозят опубликовать интимное видео, которое они обманом выманили у девушки под предлогом участия в кастинге.

Волкова сама сняла себя на видео и отправила ролик злоумышленникам. Она была уверена, что участвует в кастинге для съёмок клипа.