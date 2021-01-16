Решетова ответила на обвинения в пиаре на расставании с Тимати

https://static.news.ru/photo/d4fd14ac-58a4-11eb-ad82-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

После расставания модели Анастасии Решетовой с Тимати многие подписчики звезды упрекнули её в неискренности после слов, что она не унывает. Поклонники также считают, что она желает быть популярной без повода.

На своей странице в Instagram девушка решила ответить на вопросы подписчиков и нарвалась на недоброжелателей. По словам хейтеров, она хочет казаться «умной и прокаченной бабой, но в глазах тупость и пустота».

В ответ модель заявила, что она уже давно прошла тот период, когда ей хотелось кем-то казаться.

Я делаю то, что мне по кайфу. И желания что-то доказывать кому-то нет. Это называется — гармония с собой, — ответила она.

Она посоветовала подписчику подумать лучше о себе, поскольку если человек видит это в других людях, то, возможно, проблема в нём.

Если бы у вас всё было хорошо, вы вряд ли бы оставили такой комментарий, — отметила Решетова.

11 сентября стало известно, что рэпер и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. Модель сообщила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.