Решетова ответила на обвинения в пиаре на расставании с Тимати

После расставания модели Анастасии Решетовой с Тимати многие подписчики звезды упрекнули её в неискренности после слов, что она не унывает. Поклонники также считают, что она желает быть популярной без повода.
На своей странице в Instagram девушка решила
В ответ модель заявила, что она уже давно прошла тот период, когда ей хотелось кем-то казаться.
Я делаю то, что мне по кайфу. И желания что-то доказывать кому-то нет. Это называется — гармония с собой, — ответила она.
Она посоветовала подписчику подумать лучше о себе, поскольку если человек видит это в других людях, то, возможно, проблема в нём.
Если бы у вас всё было хорошо, вы вряд ли бы оставили такой комментарий, — отметила Решетова.
11 сентября стало известно, что рэпер и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. Модель сообщила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.