Разин посочувствовал мужу Кудрявцевой после проигранного суда

https://static.news.ru/photo/4a0709de-0b79-11eb-a161-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global look Press

Андрей Разин в Instagram выразил сочувствие мужу Леры Кудрявцевой Игорю Макарову, посоветовав ему «бежать из этой семьи». Продюсер «Ласкового мая» никак не может успокоиться, рассказывая направо и налево о плохой репутации ведущей.

На днях Кудрявцева выиграла суд о защите чести и достоинства, но не у Разина, а у издания, которое опубликовало, как теперь уже оказалось, домыслы продюсера о нехорошем прошлом телезвезды. Разин обвинял Кудрявцеву, что она обманула своего первого мужа — барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ланюка в отцовстве на сына Жана.

Позже Разин и вовсе придумал, что Кудрявцева якобы обманула суррогатную мать, выносившую ей дочь от второго брака.

На фоне всего этого продюсер легендарной группы 90-х заявил в обращении к мужу Кудрявцевой, что ведущая — «страшный человек».

Очень переживаю за супруга Леры Кудрявцевой Игоря Макарова, который попал в руки этой монстрше и, по всей видимости, его семья и он сам попадёт в ад. Игорь, помнишь, что я к тебе отношусь очень хорошо и понимаю, что она вами манипулируют, как мной с Сергеем, — написал воззвание Разин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Разин разразился гневным постом в адрес Леры Кудрявцевой, которая судится с ним по поводу защиты чести. Телеведущая на прошлой неделе сообщила, что выиграла у продюсера суд.