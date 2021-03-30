Рассекречен размер штрафа за разглашение в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/e0cdea50-8ea4-11eb-86b2-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Участников шоу «Маска» на НТВ ждёт очень серьёзный штраф, если они расскажут кому-нибудь о том, что это именно они скрываются под костюмом. Победитель первого сезона — Лев — Анатолий Цой рассказал, что у него в контракте было прописано 10 миллионов рублей.

Цой признался, что ему пришлось врать даже близким, он всячески изворачивался и говорил, что даже не знает о существовании проекта.

31-летний артист считает продюсеров телешоу очень профессиональными. А также рассказал, что в прошлом сезоне артистам запрещали общаться друг с другом на съёмочной площадке. Приходилось учиться общаться жестами.

При этом Анна Плетнёва не удержалась и рассказала коллеге, что она Попугай. Цой при этом не знал, как реагировать на это.

Она подходит и говорит: «О, Лев, привет. Как дела?». Я просто в ступоре, стою и думаю: «Что за фигня? Она нарушает правила! Что мне делать?». А Попугай: «Да ладно, поговори со мной! Я тебя, скорее всего, знаю, но ты меня точно знаешь», — признался артист в интервью Стасу Ярушину на его Youtube-шоу.

Он назвал Плетнёву «взбалмошной девчонкой», которая плевать хотела на правила.

Ране NEWS.ru писал, что телешоу «Маска» на НТВ прилагает просто титанические усилия, чтобы скрывать личности своих персонажей до самого конца. Зрители, жюри и пресса постоянно пытаются угадать, кто из артистов скрывается под маской, но в этом же состоит главная задача шоу. Чтобы спасти шоу от преждевременных утечек, организаторы идут на уловки.