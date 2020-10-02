Радченко призналась, что её «трясло» во время интимной сцены с Харламовым

https://static.news.ru/photo/c34edf42-0534-11eb-a707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grigirii Goryachev/Global Look Press

Актриса Екатерина Радченко, сыгравшая главную роль в сериале «Гусар», призналась, что во время съёмок пикантной сцены с юмористом Гариком Харламовым её «трясло», хотя он был «невероятно аккуратен».

Актриса сказала, что очень волновалась перед съёмками страстной сцены с Харламовым, сыгравшим в картине гусара, прибывшего в современность из 1812 года. По словам Радченко, она очень стеснялась «финального аккорда» пикантной сцены, сообщает «Телепрограмма».

Меня даже трясло в прямом смысле, потели ладони, — сказала актриса.

При этом, по её словам, Харламов оказался очень аккуратным партнёром и даже «ни разу до неё не дотронулся». Радченко добавила, что комедийный актёр постоянно шутил, из-за чего с ним было легко и приятно работать.

Сериал «Гусар» рассказывает о гусаре, прибывшим в наше время из 1812 года. Он то и дело попадает в разные забавные ситуации, а девушка Света в исполнении Радченко оказывается той смой избранницей, которая не прочь построить своё будущее с гостем из романтичного прошлого.

Как сообщал NEWS.ru, Гарик Харламов в последнее время достаточно часто упоминается в СМИ в связи с разводом со своей супругой Кристиной Асмус. Актёр заявляет, что решение о разрушении семьи в юридическом плане было принято супругами ради будущего из совместной дочери Анастасии и с Асмус они расстаются без вражды.

Российская актриса и модель Анна Калашникова рассказала 2 октября, что виделась с Гариком Харламовым с просила у него о его самочувствии после развода. Он чувствует себя хорошо, сказала она, но у него есть недостаток любви и ласки.