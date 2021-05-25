Пугачёва на 50-летии Орбакайте рассказала о влиянии шоу-бизнеса на дочь

https://static.news.ru/photo/b617e7a2-bdca-11eb-86d9-96000091f725_660.jpg Фото: kristinaorbakaitepage/instagam.com

Российская певица Кристина Орбакайте с размахом отметила своё 50-летие в одном из ресторанов Москвы. На празднике её мать Алла Пугачёва выступила с трогательной речью, сообщил Starhit.

Праздник начался с выступления самой Орбакайте. На мероприятии были родственники и друзья певицы, включая Пугачёву, Максима Галкина и их детей. На празднике также был Филипп Киркоров, семья Валентина Юдашкина и Игорь Крутой с супругой.

Примадонна долго поздравляла дочь с юбилеем, отметив, что она очень гордится дочерью.

Кристина так долго работает в шоу-бизнесе, но всё равно остается очень чистым и искренним человеком. Она каждый раз так переживает, когда кто-то что-то плохое говорит. Это большое счастье и подарок свыше иметь такую дочь, — подчеркнула Пугачёва.

Киркоров также выступил в честь именинницы и поблагодарил её за шикарный праздник.

Телеведущий и актёр Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram поздравил певицу Кристину Орбакайте с днём рождения. Звезде 25 мая исполнилось 50 лет. Обращение юморист начал со слов «родной мой человек».