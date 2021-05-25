Пугачёва на 50-летии Орбакайте рассказала о влиянии шоу-бизнеса на дочь

Российская певица Кристина Орбакайте с размахом отметила своё 50-летие в одном из ресторанов Москвы. На празднике её мать Алла Пугачёва выступила с трогательной речью, сообщил Starhit.
Праздник
Примадонна долго поздравляла дочь с юбилеем, отметив, что она очень гордится дочерью.
Кристина так долго работает в шоу-бизнесе, но всё равно остается очень чистым и искренним человеком. Она каждый раз так переживает, когда кто-то что-то плохое говорит. Это большое счастье и подарок свыше иметь такую дочь, — подчеркнула Пугачёва.
Киркоров также выступил в честь именинницы и поблагодарил её за шикарный праздник.
Телеведущий и актёр Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram поздравил певицу Кристину Орбакайте с днём рождения. Звезде 25 мая исполнилось 50 лет. Обращение юморист начал со слов «родной мой человек».